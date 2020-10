Raid op z'n Hollywoods: Gangsters overvallen twee geldtransporten in volle avondspits, kogelregen verlamt onschuldige Melissa (10) voor het leven

DilbeekOp een koude winteravond in 1995 is de oprit van de Brusselse Ring in Dilbeek het decor van een waar oorlogstafereel. Zwaarbewapende gangsters openen in volle avondspits het vuur op twee geldtransporten. De kogelregen raakt de tienjarige Melissa die in de wagen van haar mama zit. Ze zal voor het leven verlamd zijn. “Die dinsdagavond in Dilbeek heeft Melissa’s leven verwoest”, vertelt moeder Ghislaine later. Het commando was goed voorbereid en ontzag niemand bij de drieste aanval. Verschillende verdachten worden opgepakt maar tot een proces komt het nooit.