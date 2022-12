Raid in Hollywoodstijl: gangsters overvallen twee geldtransporten in volle avondspits, kogelregen verlamt Melissa (10) voor het leven

Dilbeek/Sint-Pieters-Leeuw Na problemen in Halle worden Dilbeek en Sint-Pie­ters-Leeuw binnenkort ook aangeslo­ten op Fiberklaar: “We zullen een pak voorwaar­den opleggen”

Na Halle zal Fiberklaar ook halt houden in Dilbeek en Sint-Pieters-Leeuw voor de verdere uitrol van het glasvezelnetwerk. Van zodra meer dan een vijfde van de inwoners interesse toont in een huisaansluiting, wordt het hele gebied kosteloos Fiberklaar gemaakt. Maar na de grote problemen in Halle zal het Dilbeekse gemeentebestuur hiervoor heel wat voorwaarden opleggen. Infomomenten volgen de komende weken wel nog in beide gemeenten.

13 december