Radio Quietas steunt Oekraïne met verzoekplaatjes

Zellik Sofie (27) en Eline (28) openen in Zellik unieke baby spa: “Relaxen staat bij ons centraal”

Sofie Tondeur (27) en Eline Claeys (28) ontvingen zaterdag het grote publiek in hun recent geopende baby spa Splashes & Giggles. Ouders kunnen er met hun kleine spruit naartoe voor een klassieke hydrotherapie, maar er worden ook babymassages en workshops aangeboden. “Maar wat ons echt uniek in ons land maakt, is de snoezelruimte waar ouders, grootouders of broertjes of zusjes samen in de ‘jacuzzi’ kunnen kruipen”, klinkt het.

5 maart