PVDA voerde dit weekend 'toeteractie' tegen te hoge brandstofprijzen

Dit weekend voerden de plaatselijke afdelingen van de PVDA actie. De door de PVDA gelanceerde petitie heeft al meer dan 95.000 handtekeningen verzameld. “Het succes van deze petitie is ongekend”, legt Kemal Bilmez, afdelingsvoorzitter in PVDA Dilbeek uit. “Overal in het land is de feedback hetzelfde. De mensen kunnen er niet meer tegen en willen dat de regering optreedt. De bevolking lijdt, veel werknemers hebben geen alternatief en ondertussen maken de oliemultinationals ongekende winsten. We hebben het over 40 miljard in de eerste drie maanden van 2022 alleen al. Hoe kunnen we dit accepteren als de mensen het niet meer aankunnen? De regering moet hen laten bijdragen aan de financiering van de prijsverlaging. Het is dringend en niet langer houdbaar.”