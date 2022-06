Puratos neemt Franse start-up Rapidle over: “Om positie op Europese markt te versterken”

Deze nieuwe overname zal Puratos in staat stellen de digitale transformatie van haar klanten nog doeltreffender te ondersteunen. Het is de bedoeling om de twee start-ups, Bakeronline en Rapidle, samen te voegen om tegemoet te komen aan de groeiende vraag van lokale handelaars naar digitalisering, en ook om de Franse markt voor Bakeronline verder te ontwikkelen. De gezamenlijke doelstelling van Rapidle, Bakeronline en Puratos is om in de komende 3 jaar in Frankrijk van 750 naar 5.000 gedigitaliseerde klanten te groeien. “De fusie van Bakeronline met Rapidle versterkt de belofte van de Puratos Groep om bakkers, patissiers en chocolatiers te ondersteunen in hun digitale transformatie”, ”, zegt Sophie Blum, Chief Marketing Officer van Puratos. “Wij willen de technologiepartner bij uitstek zijn in onze industrie met innovatieve, efficiënte en eenvoudige oplossingen.”

Groeien en innoveren

Rapidle, een Frans bedrijf dat in 2015 werd opgericht door Steeve Broutin en Yann Browaeys, is uitgegroeid tot de Franse marktleider in gepersonaliseerde e-commerce oplossingen. Net als Bakeronline ondersteunt Rapidle lokale handelaars in hun digitale transformatie door hen e-commerce oplossingen op maat aan te bieden. De fusie met Rapidle zal Bakeronline in staat stellen haar huidige positie op de Europese markt te versterken. “Door de gecombineerde inspanningen van Rapidle, Bakeronline en Puratos zullen onze klanten zich kunnen concentreren op productcreatie en innovatie terwijl ze hun bedrijf laten groeien”, zegt Maxim Sergeant, oprichter en CEO van Bakeronline.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Maxim Sergeant, oprichter en CEO van Bakeronline. © Lampens

Digitalisering versnellen

Digitalisering is een grote uitdaging voor lokale handelaars. Vandaag is iedereen ervan overtuigd dat het essentieel is om online aanwezig te zijn. De wereldwijde pandemie heeft lokale handelaars bewust gemaakt van het belang van hun snelle digitale transformatie en heeft hun behoefte aan digitalisering versneld. Maar deze noodzaak om te digitaliseren heeft hen ook geconfronteerd met talrijke obstakels op vlak van budget, technische knowhow en tijd, terwijl de investering die aan de digitalisering wordt besteed sterk bepalend is voor het succes ervan en voor de groei van de omzet.

“In de afgelopen twee decennia is de online aanwezigheid voor veel bedrijven in verschillende sectoren een strategische pijler geworden om hun bedrijf in stand te houden en verder te laten groeien”, sluit Sergeant nog af. “Bakeronline is bijna 10 jaar geleden uit deze behoefte ontstaan. Bakeronline maakt het gemakkelijk voor lokale handelaars om hun eigen gepersonaliseerde webshop, website en mobiele applicatie te maken, zodat ze hun producten op de meest handige en eenvoudige manier aan meer klanten kunnen leveren.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.