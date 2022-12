Provincie investeert 17.750 euro in Pajotse projecten die de handelskern versterken

In Lennik gaat het onder meer over het project ‘Lennik inspireert’, dat mag rekenen op een subsidie van maximaal 5.000 euro. Het project is een samenwerking tussen de lokale handelaars en de gemeente dat handelaars de kans biedt om hun producten te promoten en te verkopen via speciale events en activiteiten. Inspiratie en beleving staan hierbij centraal zoals degustaties, klantenacties, promostanden, trunkshows en kinderanimatie. Via een spaarkaart kunnen inwoners stempels verzamelen om nadien gratis gadgets te kunnen ontvangen of een lokale waardebon. De handelskern in Sint-Kwintens-Lennik wordt voorzien van een parcours van 500 meter rode loper. De doelstelling is dat 20% van de Lennikse zaken deelnemen, 250 personen een spaarkaart invullen en 2.000 bezoekers opdagen.

Nog in Lennik ontvangt het project ‘Licht in Lennik’ 2.750 euro, waarmee de gemeente alle handels- of horecazaken wil ondersteunen in de donkere najaarsdagen. Zij krijgen gratis gadget om hun winkel in te kleden zoals een lichtbox. De doelstelling hierbij is dat 80% van alle Lennikse zaken via de nieuwe gadgets deelnemen om de visuele herkenbaarheid van de handelskern te versterken. Via Licht in Lennik worden ook nog andere activiteiten georganiseerd via scholen, een eindejaarsactie en belevingswandelingen.