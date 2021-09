Profvoetballer Ilombe Mboyo zestiende keer (!) voor politierechter: “Clubs die wagen geven aan spelers met rijverbod zijn ook schuldig”

Dilbeek Vrijetijds­aan­bod in Dilbeek trekt zich weer op gang

26 augustus Vanaf 1 september herwinnen we onze vrijheid, en daarom bereiden de vrijetijdsdiensten van Dilbeek zich opnieuw voor zodat het aanbod opnieuw op volle toeren kan draaien. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers en medewerkers van vrije tijd kunnen we uitkijken naar een nieuw seizoen vol cultuur, sport en beleving. Zo kan er onder andere uitgekeken worden naar de start van het nieuwe cultuurseizoen van Westrand, Ezelsoor, Open Monumentendag, Familiedag BOS of Maand van de sportclub.