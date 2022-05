Primeur voor Vijverfestival: organisatoren lanceren derde podium voor lokaal talent

Halle/Beersel/Liedekerke/Dilbeek/Sint-Pieters-Leeuw Politie­rech­ter neemt bestuurder rijbewijs af tijdens zitting voor dronken en gedrogeer­de chauffeurs: “Ik moet voorkomen dat u onder invloed een kind dood rijdt”

Met een levenslang rijverbod door de zone 30 scheuren in Liedekerke scheuren of je gedrogeerde man helpen door voor de politiecombi te springen in Sint-Pieters-Leeuw... Om heel uiteenlopende redenen stonden beklaagden tijdens een speciale zitting voor de politierechter in Halle. De uitvluchten waren al even verschillend. Zo werd een dronken chauffeur onwel door bijwerkingen van het coronavaccin en moest een gehaaste chauffeur onder invloed van cannabis... dringend op de rechtbank zijn.

11 mei