Prijzen voor huizen en appartementen blijven stijgen in Dilbeek

Politie Dilbeek stuurt extra ploeg op pad in gloednieu­we BMW: "Piekploeg die zich richt op inbraak­golf of overlast"

De politiezone Dilbeek stelde donderdag drie gloednieuwe voertuigen voor aan de pers. Twee BMW’s X3 van het type plug-in hybride en een motorfiets. Eén van de BMW’s vervangt de Tiguan die vorig jaar over de kop ging bij een achtervolging. En er komt nog een derde gelijkaardige X3 aan. “Voor de piekploeg die we in het leven roepen”, knikt commissaris Koen Luppens. “Die gaat niet onmiddellijk op dringende interventies reageren, maar wordt ingezet voor fenomenen zoals een inbraakgolf of overlast in een bepaalde wijk.”

16:14