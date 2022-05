Prijzen ‘Maand van de Markt’ verloot

Dilbeek Gemeentebe­stuur wil Palokewijk opwaarde­ren als ‘leefbuurt’

De Palokewijk in Dilbeek heeft dringend een opwaardering nodig, want er is sprake van versleten straten, stoepparkeren, weinig groen en weinig ruimte voor ontspanning. Daarom wordt deze wijk getransformeerd tot ‘leefbuurt’ waar het aangenaam wandelen, fietsen en wonen is voor iedereen. De visie en inbreng van de inwoners wordt gevraagd op twee inspraakmomenten.

