Poll breekt twee keer in in dezelfde flat: 21 maanden cel

Bovendien was het niet de eerste maal dat de man in diezelfde Dilbeekse flat inbrak. Enkele weken eerder hadden inbrekers er immers ook al toegeslagen. Daarbij was een schoenafdruk achtergelaten, die overeenkwam met de schoen van de opgepakte man. “Mijn cliënt bekent de inbraak waarbij hij is opgepakt, maar bij die eerdere inbraak was hij niet betrokken”, pleitte de verdediging. “Hij heeft zich ook niet verzet tegen die bewoner, het was net de bewoner die gewelddadig was.” Volgens de verdediging was de Pool dakloos en had hij net het zwartwerk verloren waarmee hij wat geld verdiende. “Hij is beginnen inbreken om in zijn levensonderhoud te voorzien, maar ziet in dat dat fout was. Hij wil zo snel mogelijk terug naar zijn thuisland”, klonk het. De rechtbank veroordeelde hem voor beide feiten en gaf hem 18 maanden cel. Voor het onwettig verblijf in ons land kreeg hij 3 maanden cel.