Politie, openbaar ministerie en gemeente Dilbeek gaan strijd aan tegen georganiseerde misdaad

Openlucht­zwem­bad FLOW heropent de deuren: “Draaien voortaan volledig op groene stroom”

Van 5 juli tot begin september kunnen de Brusselaars opnieuw gaan zwemmen in FLOW. Het openluchtzwembad in Kuregem is zeven op zeven geopend. Een plons nemen kan er in tijdsloten van 45 minuten. Je kan er ook terecht voor onder meer concerten, lezingen en poolparty’s. Nieuw dit jaar zijn de biologische waterfilters en ‘supportertickets’, toegangstickets aan vrije bijdrage om de werking van FLOW extra te ondersteunen.