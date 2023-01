Politie Dilbeek stuurt extra ploeg op pad in gloednieuwe BMW: “Piekploeg die zich richt op inbraakgolf of overlast”

DilbeekDe politiezone Dilbeek stelde donderdag drie gloednieuwe voertuigen voor aan de pers. Twee BMW’s X3 van het type plug-in hybride en een motorfiets. Eén van de BMW’s vervangt de Tiguan die vorig jaar over de kop ging bij een achtervolging. En er komt nog een derde gelijkaardige X3 aan. “Voor de piekploeg die we in het leven roepen”, knikt commissaris Koen Luppens. “Die gaat niet onmiddellijk op dringende interventies reageren, maar wordt ingezet voor fenomenen zoals een inbraakgolf of overlast in een bepaalde wijk.”

Zoals gepland neemt de interventiedienst van de Dilbeekse politie twee nieuwe BMW’s X3 in dienst. “Ter vervanging van twee andere wagens”, verduidelijkt commissaris Koen Luppens. “Het gaat dus niet om een uitbreiding. Eén van de twee wagens die vervangen wordt, een Volkswagen Tiguan, is in de praktijk wel al een tijdje buiten dienst. In maart vorig jaar botsten twee van onze wagens tegen elkaar bij een achtervolging en de Tiguan ging over de kop. De afgelopen maanden hebben we ons dus stevig moeten behelpen. Onder meer voertuigen van de wijkdienst en andere diensten werden ingeschakeld bij de interventiedienst. Het was dus reikhalzend uitkijken naar vandaag om de sleutels van de nieuwe wagens te mogen ontvangen.”

De BMW’s kosten elk net iets meer dan 80.000 euro, inclusief de ombouw door Somati van gewone auto naar politiewagen. De auto’s werden geleverd door BMW Van den Broeck in Dilbeek, dat ook zal instaan voor het onderhoud.

Beide BMW’s zullen quasi 24 op 24 op de baan zijn en worden over vier jaar vervangen. “Ze zullen dan 150 tot 200.000 kilometers op de teller hebben staan”, zegt Luppens. “Onze mensen vertoeven dus heel wat in deze wagens en daarom zijn zowel veiligheid als comfort belangrijk. Met een SUV zijn onze mensen zichtbaarder en hebben ze zelf meer overzicht. Er is meer ruimte in de wagen wat nodig is gezien de kogelwerende vesten en wapengordel. Hier gaat het ook om vierwielaandrijving, wat geen overbodige luxe is in de veldwegen op ons grondgebied of voor op dagen dat het heel slecht weer is. Dat een SUV hoger is laat ook toe om al eens over een hoge stoep te rijden. Waar het niets mee te maken heeft is rekrutering. Het is geen doelstelling om met ons wagenpark nieuwe kandidaten aan te trekken, al zal dat uiteraard ook wel meespelen bij het kiezen voor een bepaalde politiezone.”

Drie ploegen

En in maart komt er nog een derde gelijkaardige wagen bij. “En die zal ingezet worden door de piekploeg die we in het leven roepen”, weet Luppens. “Op die manier zullen we op verschillende momenten drie ploegen op de baan hebben. De piekploeg zal in eerste instantie niet onmiddellijk reageren op dringende oproepen, maar informatiegericht gaan werken. Is er een golf van inbraken of ontvangen we meldingen over overlast in een bepaalde wijk? Dan zal deze ploeg daar gaan patrouilleren.”

Opnieuw werd gekozen voor een milieuvriendelijke wagen. De zone koos in het verleden al meermaals voor hybrides en elektrische wagens, afhankelijk van de dienst waarvoor het voertuig bestemd is. Nu gaat het dus om een plug-in hybride die over net geen 300 pk beschikt. Dankzij de benzinemotor hoeft er niet gevreesd worden voor een platte batterij. Intussen rijdt nog maar de helft van het wagenpark van de Dilbeekse politie op uitsluitend benzine of diesel.

En naast de twee SUV’s werd ook nog een motor van BMW in dienst genomen. “De vijfde van onze verkeersdienst en dus gaat het hier wel om een uitbreiding”, besluit Luppens. “De veiligheidsmonitor heeft nogmaals aangetoond dat overlast in het verkeer en snelheid belangrijk blijven voor de mensen en daarom willen we ook blijven inzetten op onze verkeersdienst.” De motorfiets kost zo’n 25.000 euro.

