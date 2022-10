Politie Dilbeek houdt actie voor diefstal- en drugspreventie: 13 pv’s opgesteld

Dilbeek Sportleer­krach­ten organiseer­den RC Trail op Regina Caelilyce­um

Trappen op, trappen af, de sportzaal door, de speelplaats over en dan via de Rozenlaan naar de Kaudenaardestraat. Dat was vandaag het parcours van de RC-trail, ofwel de hippe vervanger van de klassieke veldloop op het Regina Caelilyceum in Dilbeek.

11 oktober