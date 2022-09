“Politie Dilbeek hier, je mag je fiets komen halen... Oh, en breng 50 euro mee”: Josephine (81) staat voor mysterie nadat dieven haar gestolen fiets opnieuw proberen verkopen

Groot-Bijgaarden Ongeval E40 - A10 richting Gent ter hoogte van Parking Groot-Bijgaarden: rijbaan opnieuw vrij

Op de E40 ter hoogte van de Parking-Groot-Bijgaarden is in de richting van Gent een ongeval gebeurd. Hierdoor was de linkerrijstrook een tijdlang versperd. De rijbaan is ondertussen opnieuw vrijgemaakt.

23 augustus