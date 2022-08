Plots hangt er een man aan je regenpijp: 12 maanden cel voor inbreker

In de nacht van 24 op 25 juni hoorden bewoners van een residentiële wijk naast de Ninoofsesteenweg omstreeks 2u40 lawaai. Ze keken naar buiten en zagen hoe een man langs hun regenpijp naar boven trachtte te klimmen. De politie werd gebeld en deze konden hem even later arresteren. “Ik leef op straat en zocht gewoon een slaapplaats”, klonk het. Eerder die nacht bleek hij al geprobeerd te hebben om in een geparkeerde wagen in te breken. Veel wit hij daar echter niet meer van. “Ik had medicatie genomen en enkele biertjes gedronken. Misschien daarom dat ik me niets herinner”, gaf hij als uitleg. Zijn advocaat verzocht om een straf met uitstel. “Hij verdient een eerste en laatste kans, ook al verblijft hij illegaal in ons land”, pleitte hij. De rechtbank ging hier deels in mee en besloot ‘ van de 12 maanden met uitstel uit te spreken.