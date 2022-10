Peloton Parkinson rondt kaap van 90.000 euro af na toch rond België: “Heel wat kippenvelmomenten meegemaakt”

Dilbeek/BrusselStop Parkinson -de vzw die sinds 2020 al 1 miljoen euro inzamelde- trok op 10 dagen tijd met de fiets rond België om aandacht te vragen voor de ziekte. Met 40.000 Belgen die lijden aan parkinson en geen medische doorbraak in zicht is dat noodzakelijk. Met de actie zamelde Peloton Parkinson nu ook nog eens 90.000 euro in om het onderzoek naar de ziekte van Parkinson te ondersteunen. “We hebben een doorbraak in het onderzoek nodig”, klinkt het bij Ivo de Bisschop.

Dilbekenaar Ivo de Bisschop fietste in september op 10 dagen tijd rond België samen met Peloton Parkinson, een tocht van liefst 650 kilometer. Het peloton eindigde de 10-daagse rit op het Europakruispunt tijdens autoloze zondag in Brussel. “Het was een hele uitdaging en soms echt wel heel pittig”, vertelt Ivo. “Het weer viel ook niet altijd mee. Maar de ontvangst door al die steden, hun burgemeesters, fanfares en Rotaryclubs was hartverwarmend. En het eindresultaat is ongelofelijk mooi. We haalden 90.000 euro op dat integraal naar onderzoek gaat. Met grote dank aan de Bank Degroof-Petercam die al meteen bij de start ons meer dan 50.000 euro schonk. En er lopen nog altijd stortingen binnen.”

Kippenvelmomenten

Jan Jambon ontving het Peloton samen met CEO Hugo Lasat van Bank Degroof-Petercam op het Martelaarsplein in Brussel. Günther Neefs reed mee tot Mechelen. De regen was niet te stoppen in Sint-Niklaas maar de fanfare, de Rotaryclub en de burgemeester zorgden voor kippenvel. Martin Heylen en het team van AZ Jan Palfijn wachtten het Peloton op in Gent. “De hele week door waren er ‘kippenvelmomenten’ en dat was met de Parkinson Walk 2 jaar geleden ook zo, maar nu zeker en vast opnieuw”, gaat Ivo verder. “Een hart onder de riem voor mij en alle andere parkinsonpatiënten. Hopelijk kan het extra budget zorgen voor een doorbraak in het onderzoek.”

De Rotaryclub van Mons-Silex ontving de fietsers aan het gebouw Wanty van de Wanty-Gobert profploeg in Binche. Een plek waar 25 wielertoeristen zich bij hen voegden voor de laatste 25 kilometer van hun dagetappe. Een echte opsteker. In Luik gaf de Provinciegouverneur het Peloton nog een laatste duwtje in de rug, samen met de lokale Rotaryclubs.

Stop Parkinson heeft via de Michael J. Fox Foundation -de grootste non-profit organisatie wereldwijd voor de ziekte van Parkinson- al meerdere initiatieven gesteund voor een bedrag van 1 miljoen euro, die op verschillende manieren bijdragen aan het beter begrijpen van de ziekte. Denk maar aan de onderzoeken van de VUB, UZ Leuven, Institut du Cerveau et de la Moelle épinière, AC immune en Universiteit Texas. “Deze geven inzicht in mogelijke aanknopingspunten voor een toekomstige behandeling”, geeft Ivo nog mee. “Sommige van deze onderzoeken richten zich op de genetische veranderingen die voorkomen bij de ziekte van Parkinson. Behandelingen die op deze genen gericht zijn, kunnen mogelijk in de toekomst de ziekte afremmen.”

