ParkenParade moet Groene Gordel onder aandacht brengen: “Geniet van de eerste zonnestralen”

RECONSTRUC­TIE. Man die zich hele dag opsluit in apparte­ment is geen onbekende voor politie: “Broer en moeder gingen lopen voor zijn geweld”

Relegem is normaal een deelgemeente van Asse waar de meesten gewoon doorrijden om de files op de R0 te ontwijken. Maar vandaag werd het dorp van de buitenwereld geïsoleerd. Omdat hij uit huis werd gezet, verschanste een man zich meer dan zeven uur lang in zijn appartement, tot de speciale eenheden hem met behulp van verfkogels overmeesterden. Volgens buurtbewoners zou de man al langer psychische problemen hebben: “Toch één keer per maand zagen we de politie hier staan.”