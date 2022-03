Over partijgrenzen heen: Dilbeekse fracties veroordelen militaire inval in Oekraïne

Zowel CD&V, DNA, Groen/Vooruit en N-VA als Open VLD, UF en Vlaams Belang brachten voorafgaand aan de gemeenteraad een tekst naar voren. Deze werd voor aanvang van de gemeenteraad voorgedragen door alle fractieleiders. In de voordracht werd de militaire inval in Oekraïne door Russische strijdkrachten veroordeeld. Verder betuigen alle fracties ook hun volle solidariteit met het Oekraïense volk. Een mooi staaltje samenwerking in de Dilbeekse gemeenteraad die over de partijgrenzen heen ging. Verder volgde nog een statement ‘Geel-blauw laat blauw-geel niet los’, een verwijzing naar de vlag van Dilbeek die toevallig ook blauw en geel is maar dan omgedraaid. Als laatste werd ook nog de opvang van vluchteling vermeld in gemeentelijke gebouwen en werd een woord van dank geuit naar alle inwoners die solidariteit verlenen.