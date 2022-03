Ouderraad Regina Caelilyceum laat ouders proeven van de zoenzone met gratis ontbijt

Schepdaal Remco Evenepoel voor politie­rech­ter nadat hij richting kinesist scheurt: “Bij mijn weten ligt er nog steeds geen snelweg in Schepdaal”

Wielrenner Remco Evenepoel (22) moest zich vandaag in de politierechtbank verantwoorden nadat hij met zijn wagen met 125 kilometer per uur op de Ninoofsesteenweg in Schepdaal betrapt werd. Hij haastte zich richting kinesist Lieven Maesschalck tijdens zijn revalidatie na de zware val in de Ronde van Lombardije. Door sponsorverplichtingen was hij te laat vertrokken. “Er vallen hier vandaag weinig prijzen te winnen”, erkende zijn advocaat.

