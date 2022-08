Organisatoren Peloes blikken tevreden terug op tweede editie

De eerste editie vond plaats in de zomer van afgelopen jaar met coronapas en was zo een van de eerste evenementen in onze regio. Dat maakte deze editie net nog specialer, want voor het eerst mocht het nieuwe concept in alle glorie voorgesteld worden. En dat concept werd duidelijk gesmaakt door de honderden bezoekers die op twee dagen tijd de weide mochten bezetten. Een échte ‘peloes’ was het door de warmte niet, al zal niemand zich dat aangetrokken hebben met een drankje in de hand. Met optredens van enkele lokale DJ’s, Nina Butera en Berre -beide uit Schepdaal-, een brandende zon, verfrissende nevel onder de tent, heerlijke cocktails en animatiestanden voor de kleinsten, kon het weekend alvast niet stuk.