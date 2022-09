Organisatoren maken zich klaar voor Jos Open Air: “Wat begon met een camionette als podium is aan het uitgroeien tot een minifestival”

DilbeekJK JOS (Jeugd Ontmoeting Schepdaal) organiseert voor het derde jaar op rij Jos Open Air, een klein coronafeestje dat intussen aan het uitgroeien is tot een waar festival. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 september zetten de organisatoren parking Caerenberg opnieuw op z’n kop met tal van optredens en DJ-sets. “Onze droom? Uitgroeien tot een vast begrip in de ruime regio”, klinkt het.

JK JOS houdt zich tijdens ‘normale’ weken bezig met hun jeugdhuiswerking, waar jongeren samenkomen om elkaar te ontmoeten in een uitgelaten en ontspannen sfeer. Aan de hand van verschillende activiteiten en feestjes brengen ze de jeugd van Schepdaal en Groot-Dilbeek er samen. Maar het mag soms ook eens wat groter dan een indoor-feestje zijn. Dat bewijzen ze dit jaar opnieuw met Jos Open Air. De corona-edities in 2020 en 2021 waren -ondanks alle maatregelen- een groot succes. Een derde editie was dan ook onvermijdelijk. “Elk jaar groeien we, letterlijk”, vertelt organisatie vertegenwoordiger Jarne Vekeman. “Wat 3 jaar geleden begon als een coronafeestje in bubbels op onze parking met een camionette als podium is nu aan het uitgroeien tot een minifestivalletje.”

Sfeer en gezelligheid

Dit keer heeft de organisatie niet minder dan 17 artiesten die alle bezoekers heel het weekend door van heerlijke beats en sfeer zullen voorzien. Vrijdag openen de deuren om 20 uur waarbij dj JK JOS de aftrap zal geven. De avond wordt verdergezet met onder andere Kaaprisun, Aquaholic, Sachtag, Kattenkwaad en Captain Bass tot 4 uur. Verwacht je zaterdag vanaf 18 uur aan nog meer sfeer en gezelligheid met kleppers als Dorothee Vegas & Like Maarten, Flavour Drop, Leesa en Techaud. Het hele weekend door kan je bovendien plaats nemen in de Pepsico VIP Lounge met dansplatform en privé toiletten. Op zaterdag wordt het net iets specialer met privé bediening en catering.

Op de site zal je een JK JOS hoodie in het zwart of grijs kunnen aankopen. Er wordt gevraagd om rond het domein van Jos Open Air je volume te minimaliseren alsook het afval niet achter te laten uit respect voor de buurt. “Na onze edities vol regels en beperkingen willen we er nu meer dan ooit volledig voor gaan”, gaat Jarne verder. “We hebben de droom elk jaar groter en groter te worden zodat Jos Open Air op termijn een vast begrip zou worden in de regio Pajottenland en eventueel ver daarbuiten.

Tickets zijn te koop via Eventsquare aan 10,50 euro per dag of 18 euro voor beide dagen. Een VIP ticket kost 12 euro. Meer informatie kan je vinden via het event op Facebook.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.