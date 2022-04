Oprichter van Clouseau Bob Savenberg (60) trekt zich terug uit politiek om zich te focussen op een oude liefde: “Ik ben bezig met enkele tv- en muziekprojecten, misschien open ik wel weer een boekingskantoor”

Dilbeek Vier Dilbeekse agenten gewond bij achtervol­ging, achtervolg­de bromfiet­ser verschijnt voor onderzoeks­rech­ter

Vier agenten van de politiezone Dilbeek zijn zaterdagnacht gewond geraakt bij de achtervolging van een bromfietser in het centrum van Dilbeek. Eén ploeg botste in eerste instantie met de bromfietser. Vervolgens kwamen de twee politievoertuigen met elkaar in aanrijding waarbij één van de voertuigen over de kop ging. De bromfietser bleef ongedeerd en wordt vandaag voor de onderzoeksrechter geleid.

28 maart