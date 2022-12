Oppositiepartijen CD&V, DNA!, Groen en Vooruit trekken als nieuwe verbindende partij ‘Denk Dilbeek’ naar gemeenteraadsverkiezingen in 2024

Op zondag 13 oktober 2024 is het zo ver: dan kiest de Dilbekenaar een nieuwe gemeenteraad. De lokale politieke partijen starten stilaan de voorbereiding om die dag zoveel mogelijk kiezers te overtuigen. Ook de Dilbeekse partijen CD&V, DNA!, Groen en Vooruit en heel wat geëngageerde burgers hebben de afgelopen maanden niet stil gezeten. Na een grondige analyse en heel wat overleg, willen ze het deze keer over een compleet andere boeg gooien. Er werd gekozen voor een project dat (nationale) politieke tegenstellingen wil overstijgen en de krachten wil bundelen in het belang van de gemeente Dilbeek. En zo werd de nieuwe politieke partij ‘Denk Dilbeek’ geboren, een project dat volgens de partij mensen verbindt en samen bouwt aan één Dilbeek om van te dromen.

Alle Dilbekenaren vertegenwoordigen

De partij is op z'n minst uniek te noemen door de opvallende samenwerkingen tussen de partijen. “We zetten taboeloos de Dilbekenaar centraal over de partijgrenzen en individuele belangen heen”, klinkt het gezamenlijk. “We gaan voor een wijkgerichte aanpak, transparante communicatie en zijn bovenal trots op de unieke kansen die Dilbeek in al zijn facetten ons biedt. Wij willen positief focussen op die unieke karakteristieken van Dilbeek. Een plek waar rust en energie samengaan, waar jong en oud thuis komt, waar initiatief en engagement beloond wordt, de nabijheid en de ligging volop worden uitgespeeld en waar we samen zorg dragen voor elkaar.”

De kleur van het nieuwe logo verloopt van geel naar blauw - de twee kleuren van de Dilbeekse vlag - en omarmt zo ook de diversiteit die zich daartussen bevindt. “Ons logo en onze vormen staan voor alle gedachten en dromen, en hoe die met elkaar verbonden zijn”, klinkt het nog. “Wij zijn niet eenkleurig maar vertegenwoordigen alle Dilbekenaren. We roepen alle Dilbekenaren op om mee te denken, dromen te delen of zich bij ons te voegen. Met hun ideeën, meningen en acties gaan we samen aan de slag. Samen, één Dilbeek om van te dromen.”

