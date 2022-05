Oplichters aan het werk op snelwegparkings: “Ze steken je band leeg om die nadien tegen betaling te willen vervangen”

Het voorval deed zich donderdagavond voor, wanneer de man zijn wagen parkeerde aan het Servicestation langs de E40 in Groot-Bijgaarden. De meeste snelwegparkings zijn onbewaakt, maar de meeste mensen zien daar op zich geen problemen in. Even snel de winkel in en opnieuw in de wagen: hooguit 5 minuten duurt het. Maar voor de man was het kwaad dan al geschied. “Ik merkte op dat mijn linkse achterband volledig plat was”, vertelt hij. “Na even beter kijken bleek dat iemand die duidelijk met opzet had leeg gestoken want er was een volledig gat dat nooit zo maar uit het niets kon ontstaan zijn. Met een mes, vertelde mobiliteitsorganisatie Touring me nadien. Vrijwel meteen sprak er me een man aan die toevallig aanwezig was voor pechverhelping, al wou hij zijn organisatie niet meedelen. Hij stelde voor om mijn band meteen te vervangen voor meer dan 200 euro. Voor één band, een koopje volgens hem. Terwijl een volledige pechverhelping voor een jaar amper 100 euro kost... Toen ik weigerde bleef hij nog even aandringen maar liep nadien dan toch boos weg.”