Openluchtfilm opent nieuw cultuurseizoen Westrand

Na het succes van de corona-editie in 2020, herhalen ze deze gezellige formule. De Westrandparking krijgt een groot scherm en wordt vol tafeltjes gezet. Ben je geen fan van een klapstoel, breng dan gerust je eigen ligzetel, kampeerstoel of ander comfortabel zitelement mee. Laat je frigobox maar thuis want Lou’s Plek zorgt voor de bediening van hapjes en drank in het thema van de film. Straatorkest TOOS zorgt met filmmuziek voor de muzikale opwarming. Het event start om 19 uur, de film bij schemerlicht rond 20.30 uur en zal eindigen rond 23 uur. Een tafeltje reserveren op het zomerterras van Lou’s Plek en genieten van de V-bar kan ook, maar een filmticket is niet inbegrepen in deze reservatie.