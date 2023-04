Op amper drie dagen tijd zijn alle GFT-keukenemmertjes uitgedeeld: gemeente plaatst tweede bestelling

autosport Ulysse De Pauw beleeft een jongens­droom in WK en EK Uithouding bij AF Corse Ferrari

De minst bekende Belg in de paddock van het FIA WEC in Portugal is misschien wel Ulysse De Pauw. De 21-jarige Brusselaar doet het dit seizoen zowel in het WK Uithouding als de European Le Mans Series en dat met AF Corse Ferrari. Samen met zijn teamgenoten Diego Alessi en Simon Mann, start Ulysse De Pauw nu zondag in de tweede manche van het WK en dat aan het stuur van een Ferrari 488 GTE.