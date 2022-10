Ook cassatieberoep levert niets op voor netflixoplichter: “Overlevering zo snel mogelijk”

De vijftiger raakte bekend door de Netflix-documentaire ‘The puppet master: hunting the ultimate conman’, waarin te zien was hoe hij 1 miljoen pond binnenhaalde door mensen wijs te maken dat hij een geheim agent was. Hij slaagde erin om zich jarenlang voor te doen als een agent van de Britse geheime dienst MI5 en op die manier verschillende slachtoffers geld af te troggelen. Bovendien maakte hij zijn vrouwelijke slachtoffers ook wijs dat hun leven in gevaar was omdat ze doelwitten van de terreurgroep IRA zouden zijn. De vrouwen moesten altijd bij hem blijven, zodat hij hen kon beschermen. Op die manier had hij op een bepaald ogenblik vijf vrouwen die op zogenaamde onderduikadressen moesten wonen, waar ze helemaal van hem afhankelijk waren. In 2002 werd de man door de FBI en de Britse politie opgepakt, waarna hij in 2005 tot levenslang werd veroordeeld. In 2009 werd die straf in beroep teruggebracht tot 9 jaar cel.