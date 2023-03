Ontmoet elkaar op den trottoir breidt uit

Gravelbi­ken à la Strade Bianche: ontdek de Brusselse Rand via onverharde wegen

Zin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Deze week staat alles in het teken van de Strade Bianche. De Italiaanse koers over onverharde wegen inspireert heel wat wielertoeristen om zelf te gravelbiken. Zo fiets je in het Pajottenland langs prachtige plekjes, met grindwegen als rode draad.