Ontmoet Bumba & Maya de Bij tijdens Lightopia

Affligem/Ternat Louise zingt finale van The Voice: “Mensen die ik nog nooit gezien of gesproken heb wensen mij succes. Waanzinnig eigenlijk”

Veel drukker kan het leven van de 25-jarige Louise Goedefroy op dit moment niet worden. Ze heeft een fulltime job als woordvoerder voor Pairi Daiza, is een huis aan het bouwen met haar vriend en daar bovenop staat ze in de finale van The Voice. “En dat laatste neemt toch vijf van de zeven dagen in beslag”, zegt ze. We belden haar tussen de repetities even op.

22 december