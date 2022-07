Ongeval op E40 ter hoogte van Groot-Bijgaarden richting Brussel: middenrijstrook versperd

Lennik Lennik nodigt alle 60-plus­sers uit op Senioren­feest

Wie in Lennik woont en 60 jaar of ouder is, mag zich binnenkort opmaken voor het Seniorenfeest van de gemeente. Dat zal opgevrolijkt worden met een optreden van De Retro’s. Het gemeentebestuur doet ook meteen een extra toegeving, want dit jaar is het evenement volledig gratis.

15 juli