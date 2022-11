Ongeval op Buitenring ter hoogte van Dilbeek: rechterrijstrook versperd

Dilbeek Enkelband voor vader die na 40 veroorde­lin­gen alweer onder invloed betrapt wordt tijdens rijverbod

Een man die onder invloed van cannabis met de wagen van zijn ex op stap was is daarvoor streng gestraft. I. had dan ook al 40 veroordelingen op zijn strafblad staan, waarvan 36 voor verkeersinbreuken. Al elf keer werd hij betrapt zonder rijbewijs en ook nu weer werd hij tegen gehouden terwijl hij een rijverbod moest uitzitten. “Twee keer op een week tijd ben ik door dezelfde politieman in Dilbeek tegen gehouden”, sakkerde de man zelf in de rechtbank. “Ik heb hier eigenlijk niets over te zeggen. Ik moet tegenover mijn kinderen ook mijn verantwoordelijkheid nemen. Hoe geraken ze anders op school.”

