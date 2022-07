Ongeval op Buitenring in Dilbeek

Dilbeek Chiro Savio op zoek naar nieuwe tenten na verwoesten­de brand in opslag­plaats

Een korte maar verwoestende brand laat de Chiromeisjes van Savio in zak en as achter. Alle 19 zelf aangekochte tenten zijn er in rook opgegaan, dat terwijl ze begin augustus net op kamp zouden vertrekken in Lo-Reninge met bijna 100 meisjes... Een zware kost om zelf te dragen, want er hangt een prijskaartje van maar liefst 90.000 euro aan.

29 juni