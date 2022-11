Ongeval in verkeerswisselaar van E40 en Brusselse Buitenring ter hoogte van Groot-Bijgaarden: linkerrijstrook versperd

Asse Spontane staking bij GXO in Zellik: “Geen looneisen, wel werkzeker­heid”

Werknemers van het distributiebedrijf GXO in de Zellikse industriezone hebben woensdagnacht het werk neergelegd. Er heerst al enige tijd onrust onder de werknemers omdat ze signalen ontvangen over mogelijke ontslagen. “We leggen het werk neer tot we duidelijkheid krijgen over onze toekomst”, klinkt het.

11 november