Omnisportclub voor volwassenen ReActief krijgt extra damesteams

De formule is gericht op met en tegen elkaar sporten en vooral plezier beleven. Dat blijkt nu ook in Dilbeek erg aan te slaan. “Destijds wilden we tegengewicht bieden aan de opkomende individualisering, algemeen in de maatschappij, maar ook in sport”, zegt Tom Vrijders. “We wilden mensen opnieuw samenbrengen, iets waaraan sinds corona nog meer nood is. Vijf jaar later vinden we het eigenlijk ongelooflijk dat we nu al meer dan 100 leden hebben. Ook in Dilbeek kennen meer en meer mensen ReActief nu. Het enthousiasme is groot!’