Nieuwe website Visit Dilbeek geeft startschot aan zomervakantie

Visit Dilbeek nodigt je uit om in de gemeente op ontdekking te gaan op je eigen manier en tempo. Te voet of per fiets, op kinder- of grotemensenmaat, alleen of in groep. Zoek je een leuk adresje om te overnachten, eten of drinken, op Visit Dilbeek kan je een uitgebreid aanbod aan leuke adresjes vinden voor ieders budget. Of je nu van geschiedenis houdt, de natuur wil in trekken of een cultuurliefhebber bent, er valt heel wat te ontdekken in Dilbeek. Neem de tijd om de gemeente te beleven en plan je trip volledig op maat. Selecteer je favoriete bezienswaardigheden, evenementen, restaurants, wandelingen en zoveel meer op visit-dilbeek. Dat kan heel simpel, door te klikken op de hartjes-iconen. Al jouw favoriete adresjes vind je daarna terug op ‘Mijn Trip’.