Nieuwe inwoners krijgen rondleiding tijdens Dag van de Dilbekenaar

Al enkele jaren wordt van deze dag gebruik gemaakt om de nieuwe inwoners welkom te heten in Dilbeek, maar corona heeft de twee laatste edities roet in het eten gegooid. Dit jaar zijn ze wél opnieuw van de partij. Iedereen die tussen 1 juli 2019 en 30 juni 2022 ingeschreven is in de gemeente wordt om 13 uur uitgenodigd op het gemeentehuis. Je zal er kennis maken met het college van burgemeester en schepenen, die ook een rondleiding zullen geven in het Kasteel. Aansluitend kan je genieten van een welkomstdrankje.