Nieuwe gebouwen Begeleid Wonen Pajottenland werden feestelijk geopend

In maart 2020 verhuisde Begeleid Wonen Pajottenland naar een nieuw gebouw in Dilbeek. Door corona konden deze bureaus en ruimtes nog niet plechtig geopend worden, maar na 2 jaar coronacrisis kwam daar eindelijk verandering in. Met de feestelijke opening werd ook de vernieuwde website van de vzw gelanceerd. Sinds een viertal jaar werd gestart met een aanbod rond dagbesteding. Dit omvat zowel het aanbieden van zinvolle vrijetijdsbesteding aan huis als activiteiten in groep in Dilbeek. In het nieuwe gebouw is er een gelijkvloers, rolstoeltoegankelijk appartement knus ingericht voor dagbestedingsactiviteiten zoals samen koken en eten, knutselen of spelletjes spelen.