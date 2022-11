Nieuw logo moet mensen warm maken voor job bij Dilbeekse politie

“Sinds september moeten mensen die aan de slag willen bij de politie voor aanvang van hun opleiding aangeven bij welke zone of dienst ze willen werken”, zegt korpschef Arnoud Vermoesen. “Vroeger gebeurde dat tijdens het opleidingsproject. Met het nieuwe aangepaste logo hopen we meer mensen te overhalen om voor onze zone te kiezen.” Het Dilbeekse Heartwork ging aan de slag met de info die het van de zone had gekregen. “Het logo werd een grote D, opgemaakt uit zes delen”, weet Vermoesen. “Die staan voor de zes deelgemeenten van Dilbeek, maar de buigingen verwijzen ook naar de rand rond Brussel waar we ons bevinden. Je kan ze ook als golven bekijken wat staat voor het luisterend oor dat we bieden aan de mensen.” Het nieuwe logo zal gebruikt worden op externe communicatiemiddelen zoals vlaggen en banners, voornamelijk voor evenementen of rekruteringsmomenten. Het ontwerp zal dus niet worden aangebracht op bijvoorbeeld de interventievoertuigen. Momenteel staan er vijftien vacatures open bij de Dilbeekse politie. Meer daarover is terug te vinden op de website van Jobpol.