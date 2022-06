Nieuw kunstgrasveld en vernieuwde kantine in Bosstraat moeten multifunctionele kansen bieden

Vroeger werd de gehele voetbalsite tussen de Bosstraat en Don Bosco gebruikt door VC Groot-Bijgaarden, nadien door 3 caféploegen: Nickyspurters, ’T Vraagteken en FC Skippy. Het is intussen het vierde kunstgrasveld in Dilbeek en vormt zo een meerwaarde in de gemeente door de maximale bespeelbaarheid, constante hoge kwaliteit en onderhoudsvriendelijkheid. “We hebben geopteerd voor een kurkinvulling aangezien dit duurzamer en perfect biologisch afbreekbaar is”, aldus Anneleen Van den Houte (N-VA), schepen van Vrije Tijd. “De temperatuur stijgt minder snel en er is ook minder geurhinder. Voor de verlichting in het gebouw en op het kunstgrasveld hebben we gekozen voor een duurzame oplossing en opteerden we voor ledverlichting.”

De site zal grotendeels in gebruik genomen worden door voetbalclub BOKA united, die vanaf volgend seizoen haar activiteiten zal verdelen over de voetbalsites in de Lumbeekstraat in Sint-Ulriks-Kapelle en de Bosstraat in Groot-Bijgaarden. Door deze nieuwe locatie moeten ze geen gebruik meer maken van de pleinen op Plankenveld. Tijdens de schooluren zal Don Bosco gebruik maken van deze vernieuwde sportsite en zal de kantine gebruikt worden als extra leslokaal. “Zo zetten we in op een maximaal en multifunctioneel gebruik van de sportsite in zijn geheel, een concept dat we in de toekomst verder willen uitrollen en toepassen op andere sportsites binnen Dilbeek”, sluit Van den Houte nog af. “Het is ook de bedoeling dat er in de toekomst één of meerdere recreatieve voetbalploegen hun onderdak zullen vinden op de site van de Bosstraat.”