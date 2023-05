Negen leerlingen van Don Bosco trokken op inleefreis naar Madagaskar

Herinrich­ting Muurveld en Bloklaan gaat laatste fase in

Het einde van de werken in de Muurveld, Hofveld en Bloklaan is bijna in zicht. De laatste fase is zonet in werking getreden en duurt nog iets langer dan een week. Er is impact op de aanrijroutes naar het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis en de lokale handelaars.