Negen Dilbeekse straten krijgen voortaan een nieuwe naam: “Verwarrend voor de post, bezoekers en hulpdiensten”

DilbeekZowel in Sint-Martens-Bodegem, Sint-Ulriks-Kapelle als Groot-Bijgaarden zullen zo’n negen straatnamen worden vervangen door een nieuwe naam. Dit kadert in een project van het gemeentebestuur van Dilbeek om alle dubbele straatnamen op termijn weg te werken. Zo zal men binnenkort niet meer spreken van het Gemeenteplein, Potaardestraat of Kerkweg.

De fusie van de gemeenten Dilbeek, Groot-Bijgaarden, Itterbeek, Schepdaal, Sint-Martens-Bodegem en Sint-Ulriks-Kapelle is intussen al 45 jaar geleden, maar toch bestaan er nog steeds een aantal dubbele straatnamen die niet meteen werden weggewerkt. Het kan verwarrend zijn voor de postbedeling, maar het houdt ook risico’s in wanneer hulpdiensten niet onmiddellijk naar het juiste adres rijden. Op 22 juli 2019 heeft het college van burgemeester en schepenen de lijst van te wijzigen straatnamen al goedgekeurd. Op 17 mei 2021 heeft het college kennis genomen van het plan van aanpak voor de dubbele straatnamen. De Oudstrijdersstraat in Schepdaal werd afgelopen jaar in mei al veranderd van naam naar de Pajottenstraat in de eerste fase van het project.

Negen nieuwe straatnamen

Nu vervoegen ook een heel aantal andere straatnamen dat lijstje. Het was via een goedgekeurde beslissing tijdens de afgelopen gemeenteraad dat ook deze aanpassing doorgevoerd zal worden. Op 29 december 2022 nam het schepencollege kennis van de tweede fase van het project. Hierbij worden de Potaardestraat in Sint-Martens-Bodegem, Kapelleveld, Kwaadbunderweg en Kerkstraat in Sint-Ulriks-Kapelle alsook de Kerkweg, Breugelweg, Rozenlaan, Stationsstraat en het Gemeenteplein in Groot-Bijgaarden hernoemd. Dit gebeurde allen in samenspraak met de gemeente, bewoners, eigenaars en cultuurraad via een enquête.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Nieuwe straatnamen voor Dilbeekse straten. © Amber Gys

Veranderingen

De Potaardestraat telt twee woningen met huisnummers 4 en 6, de huizen liggen op een aparte toegangsweg die verbonden wordt door een voetweg. De straten krijgen daarom respectievelijk de namen ‘Windakkerstraat’ en ‘Grensweg’. De Kerkstraat in Sint-Ulriks-Kapelle wordt voortaan ‘Sint-Ulriksstraat’. Andere mogelijke keuzes waren de Ulriksstraat en Dries, maar Sint-Ulriksstraat won via een poll met 386 stemmen. Het Gemeenteplein in Groot-Bijgaarden zal dan weer de naam ‘Bijgaardenplein’ dragen. Kapelleveld in Sint-Ulriks-Kapelle wordt ‘Hopbelveld’ en de Kerkweg ter hoogte van nummer 27 in Groot-Bijgaarden wordt de ‘Sint-Egidiusweg’.

Verder wordt ook de Rozenlaan in Groot-Bijgaarden de ‘Pioenlaan’ en de Stationsstraat in Groot-Bijgaarden de ‘Spoorwegstraat’. De Kerkweg ter hoogte van nummers 21, 23 en 25 en Breugelweg in Groot-Bijgaarden worden dan weer omgedoopt tot ‘Melkstaldreef’.

De Kwaadbunderweg in Sint-Ulriks-Kapelle is geen dubbele straatnaam, maar heeft zowel een toegang via de Brusselstraat als via de Lumbeekstraat en is verbonden door het Kwaadbunderpad dat slechts een voetweg is. De Kwaadbunderweg 2 sluit aan de Lumbeekstraat en zal gewijzigd worden naar ‘Lumbeekstraat’ met wijziging huisnummer. De Kwaadbunderweg 1 en 3 blijft ongewijzigd.

