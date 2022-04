Neem een kijkje in het verleden van Dilbeekse scholen dankzij Erfgoeddag

Dilbeek‘De klas van vroeger’ is een uniek evenement dat op zondag 24 april plaats zal vinden in de gemeente Dilbeek voor de jaarlijkse editie van Erfgoeddag. Tijdens deze ervaring word je terug gekatapulteerd in de tijd en maak je kennis met oude schoolmaterialen en -verhalen. “We realiseerden een aanbod dat interessant is voor jong en oud”, klinkt het enthousiast.

Verwarmde jij je koffiekruik nog op de gietijzeren kachel die in het midden van de klas stond? Dan ben je hoogstwaarschijnlijk al even van de schoolbanken. Op zondag 24 april organiseert de gemeente Dilbeek ‘Erfgoeddag: De klas van vroeger’. Voor de gelegenheid wordt een klaslokaal in zijn oude glorie hersteld. Je kan er niet alleen de aanblik, maar ook de sfeer van weleer opsnuiven. Korte lesuren met workshops van ongeveer 15 minuten laten je proeven hoe het er vroeger aan toe ging. Zing een schoolliedje mee, knikker er op los of oefen je handwerk. Wie er dan nog niet genoeg van kan krijgen, kan zich in het cinemazaaltje zetten en luisteren naar de leukste anekdotes uit de schooltijd van enkele Dilbekenaren.

Erfgoedvrijwilligers

In een voortraject gingen de leerlingen van het tweede leerjaar van ’t Keperke en het vierde leerjaar van De Kriebel aan de slag met respectievelijk de thema’s ‘spelletjes op de speelplaats’ en ‘taal en schrift in de klas’. De resultaten van dit voortraject kan je bewonderen op Erfgoeddag. Anneleen Van den Houte (N-VA), schepen van Vrije Tijd, is tevreden dat de scholen actief meewerken. “Erfgoed is er voor oud én jong, want wat voor de een pure nostalgie is, is voor de ander een ware ontdekkingstocht”, vertelt ze. “Dankzij de ‘klas van vroeger’ heeft de gemeente in samenwerking met de erfgoedvrijwilligers een aanbod kunnen realiseren dat interessant is voor iedereen.”

De creaties van de leerlingen worden omkaderd met een tentoonstelling van enkele jaren terug over het schoolverleden van Sint-Martens-Bodegem en Sint-Ulriks-Kapelle door Heemkring Bodeghave en de kriebel. Bovendien kan je ter plaatse ook de leukste schoolverhalen van vroeger in de Erfgoeddag-brievenbus steken. De leukste schoolverhalen worden gepubliceerd in de volgende Info Dilbeek.

Geïnteresseerden zijn welkom op zondag 24 april van 10 tot 18 uur in het schoolgebouw achter het Pampoelhuis langs het Gemeenteplein in Groot-Bijgaarden. De locatie is vlot bereikbaar met de auto, het openbaar vervoer en de fiets. Het evenement is volledig gratis en ook inschrijven is niet verplicht. Voor meer info kan je terecht op www.westrand.be/erfgoeddag.