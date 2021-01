Nederlanders opgepakt die gelinkt worden aan plofkraken in Zaventem en Dilbeek

Ternat Lombeek krijgt eerste natuurbe­graaf­plaats van Ternat: “Opening verwacht in 2022"

6 januari Ternat zal een perceel grond aan de begraafplaats in Sint-Katherina-Lombeek inrichten als natuurbegraafplaats. Overledenen zullen er worden begraven in biologisch afbreekbare urnen, ook de assen uitstrooien is een optie. “Het is de bedoeling de natuurbegraafplaats in 2022 in gebruik te nemen”, luidt het bij de bevoegde schepen. “Intussen werken we ook verder aan de mini-natuurbegraafplaats in Wambeek.”