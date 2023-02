Natuurpunt Dilbeek voert op 18 maart beheerswerken uit, ook jij bent welkom

Van middeleeuw­se koningen tot Elvis Presley: de hele wereld smult van de ‘Brusselse wafel’. “Zelfs in Noord-Ko­rea worden ze nu verorberd”

Op restaurant, bij de grootouders of gezellig samen met de eigen kroost: wie heeft er nog nooit genoten van een luchtige Brusselse wafel? De zoete lekkernij kan je tegenwoordig in restaurants over heel de wereld terugvinden. En hetzelfde geldt in de omgekeerde richting. Toeristen vanuit alle windstreken hebben een ‘echte Brusselse wafel’ op hun verlanglijstje staan. Maar vanwaar komt die link tussen het gebak en ons land? Wij zochten het samen met professor Erfgoedstudies Marc Jacobs (UA, VUB) uit en geven terloops nog enkele interessante adresjes mee.