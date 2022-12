Na Extreme, La Rocca, City Parade en Fuse begint Claude Van Cools (52) nieuw verhaal met El Divino Event Cube in Schepdaal

Schepdaal Kelly Pfaff werd er ten huwelijk gevraagd, terwijl koningin Mathilde en Jean-Clau­de Van Damme er kwamen feesten: hoe The Lord 25 jaar lang de groten der aarde wist te verleiden

Salons The Lord, dat was standing en klasse. Een kwarteeuw lang, tot de sluiting in 2000, kon je er boven uitgebreid dineren en daarna beneden de benen losgooien op de dansvloer. Een speciaal concept waar BV’s, royals en andere prominenten graag van kwamen proeven. Een terugblik op de tijd toen life nog beautiful was in The Lord, en er niet op een fles gekeken werd. “Dat vuurwerkje bij de champagne? Daar zijn wij mee begonnen.”

29 oktober