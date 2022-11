N-VA voert vernieuwing door in Dilbeeks schepencollege met verjonging: “Weinig respect voor geleverde werk”

DilbeekDe N-VA afdeling van Dilbeek maakt bekend twee vernieuwingen door te zullen voeren in het schepencollege. Anneleen Van den Houte (47), bevoegd voor Vrije Tijd zal vervangen worden door Harry De Win. Diane Van Hove (66), bevoegd voor personeelszaken, ICT, senioren en gebouwen, zal vervangen worden door David De Freyne. Beide wissels zullen ingaan vanaf 1 januari 2023. Van Hove is misnoegd en zal wel nog zetelen als onafhankelijk gemeenteraadslid.

De Dilbeekse N-VA afdeling wil zich klaarstomen voor morgen. Naar aanleiding van een interne bevraging gaven zowel Anneleen als Diane aan bij de volgende verkiezingen in 2024 geen prominente rol meer te zullen spelen. “Anneleen Van den Houte liet weten dat het runnen van haar handelszaak in Vlezenbeek, het gezinsleven én een actieve rol in de politiek nog moeilijk te combineren is”, legt voorzitter Karine Hellinckx uit. “Personeel vinden is vandaag geen sinecure dus verkiest ze zelf terug meer in haar zaak de handen uit de mouwen te steken. Diane Van Hove gaf aan geen schepenrol meer te ambiëren na 2024. Het bestuur van onze afdeling besliste daarop om beide schepenen nu te laten opvolgen door twee andere sterkhouders binnen onze afdeling.”

Toekomstige schepenen

Harry De Win (58) is raadslid sinds 2019 en voorzitter van de gemeenteraadscommissie. De geboren en getogen Dilbekenaar is ook bekend als voorzitter van de Dilbeekse Atletiekclub (DAC) en beroepsmatig (ademhalings)kinesist. Harry zal de bevoegdheden Vrije Tijd overnemen van Anneleen. “De Vrije Tijdssector in Dilbeek heeft de laatste jaren heel wat interne wijzigingen ondergaan”, aldus de toekomstige schepen. “Anneleen heeft echter een vernieuwde en gemotiveerde ploeg achtergelaten. Ik wil haar daar uitdrukkelijk voor danken. Samen zullen we Dilbeek verder op de kaart zetten.”

David De Freyne (46) uit Schepdaal draait al een hele tijd mee in de Dilbeekse politiek: meermaals voorzitter van de afdeling, lid van het sociaal comité en van de gemeenteraad. Beroepsmatig actief als coördinator binnen het Brusselse volwassenenonderwijs. David zal de bevoegdheden van Diane overnemen. “Iemand vervangen met 10 jaar ervaring is nooit makkelijk”, aldus David. “Maar de bevoegdheden zitten me als gegoten. Mijn focus de komende jaren zal, naar aanleiding van de energiecrisis, liggen op een nieuwe strategie voor het Dilbeekse gebouwenpatrimonium. Met een 50-tal gebouwen moeten we dringend werk maken van een aanpak om ze klaar te maken voor morgen. Daar zet ik met plezier mijn schouders onder.”

Geen respect

Schepen Diane Van Hove zal bovendien vanaf 1 januari 2023 zetelen als onafhankelijk gemeenteraadslid. “In 2012 nam ik als nieuwkomer deel aan de gemeenteraadsverkiezingen, kreeg meer dan 1.000 stemmen achter mijn naam en werd onmiddellijk schepen”, zegt ze. “In 2018 kreeg ik het vertrouwen van 1.200 Dilbekenaren. Desondanks kreeg ik van het bestuur van N-VA Dilbeek slechts een schepenmandaat voor 3 jaar, wat voor velen aanvoelde als kiezersbedrog. Vorig jaar hernieuwde een grote meerderheid van de bestuursleden van N-VA dit mandaat tot eind 2024.”

“Vandaag komt men hierop terug en vraagt men mij om vanaf januari 2023 terug te treden om plaats te maken voor een jongere mandataris en verder te zetelen als gemeenteraadslid voor N-VA”, vervolgd Van Hove nog. “De democratische keuze van de kiezer wordt hierbij genegeerd en het getuigt van weinig respect voor het geleverde werk. Daarnaast zijn diversiteit en inclusie van alle leeftijdsgroepen in mijn ogen fundamentele waarden, meer dan ooit vandaag, nu de 60-ers de vroegere 40-ers zijn geworden met brede interesses, in combinatie met veel kennis. Daarom heb ik besloten om vanaf begin 2023 te zetelen als onafhankelijk raadslid. Ook in de komende 2 jaren zal ik mij verder volledig engageren voor de Dilbeekse bevolking en zeker ook voor de senioren en in eer en geweten in het belang van alle Dilbekenaren stemmen over de verschillende dossiers.”

