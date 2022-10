‘Muilezel’ gaat vol voor vrijspraak: “Voor hetzelfde geld werd die 5.000 euro per ongeluk gestort”

Twee jaar geleden had de vrouw op een feestje in Brussel haar bankkaart en -code gegeven aan een ‘vriend van een vriend’. Toen ze ze een paar dagen later terugvroeg bleek die kennis de kaart naar eigen zeggen niet meer te hebben. Plots zag ze op haar rekening 5.000 euro verschijnen, die bleek afkomstig te zijn van een vrouw uit het Antwerpse. Zij had een bericht van haar bank gekregen dat haar rekeningen hernieuwd moesten worden en had op een code geklikt. “Maar liefst 50.000 euro is ze hierdoor verloren”, aldus het parket. “Ze was immers in een list van een oplichtersbende getrapt.”