Moslimgemeenschap organiseerde opruimactie op nieuwjaarsdag: “Een positieve bijdrage aan de samenleving leveren”

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is een wereldwijde gemeenschap die in 1889 in India opgericht werd. In België werd de gemeenschap in 1982 opgericht met de hoofdzetel in Dilbeek. Tot op heden zijn er al 15 vestigingen met 2.000 leden over heel België. De jeugdorganisatie van die gemeenschap organiseert jaarlijks een opruimactie op 1 januari verspreid over 16 gemeenten samen met meer dan 400 vrijwilligers. Al voor het 16de jaar op rij kwamen een twintigtal vrijwilligers om 6.30 uur samen in de Moskee op de Brusselstraat in Groot-Bijgaarden. Na de gebeden was het tijd om verschillende Dilbeekse straten op te ruimen.