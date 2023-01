Minister Weyts investeert 745.657 euro in lagere school Regina Caeli

Onderwijsminister Ben Weyts investeert deze regeerperiode in totaal 3 miljard euro in scholenbouwprojecten. Dat is nog eens 500 miljoen euro meer dan in de vorige regeerperiode. Al deze financiële steun kunnen schoolbesturen goed gebruiken voor bouw- of verbouwingswerken. Deze investeringsgolf komt ook Dilbeek ten goede. Weyts investeert zo via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) 745.657 euro in scholen in Dilbeek. Dit bedrag wordt deze keer geïnvesteerd in de Vrije Lagere School Regina Caeli voor het vernieuwen van het bestaand sanitair, de heraanleg van de speelplaats, de toegangszone en doorgangen, rioleringswerken, brandveiligheidswerken, fietsenstallingen, sportinfrastructuur, het vernieuwen van de bestaande luifel en het plaatsen van een bijkomende nieuwe luifel, het creëren van groenzones en tot slot een afvalzone voor containers.